Calcio | Bologna | frattura scomposta del perone sinistro per Kingsley

Bologna, 17 ott. - (Adnkronos) - Brutto infortunio per il centrocampista del Bologna Michael Kingsley che si è fratturato il perone sinistro nel match di oggi contro l'Udinese. Lo ha annunciato il club felsineo con una nota sul proprio sito ufficiale: "Gli accertamenti cui è stato sottoposto Michael Kingsley hanno evidenziato la frattura scomposta del perone sinistro".

