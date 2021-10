Calcio a 5, tris del Ciampino Aniene contro Manfredonia nel posticipo del terzo turno di Serie A (Di domenica 17 ottobre 2021) A Salsomaggiore terme è calato il sipario sul terzo turno della Regular Season del campionato di Calcio a 5 di Serie A. Il Ciampino Aniene si è imposto nel posticipo domenicale contro il Vitulano Drugstore Manfredonia per 3-0 al termine di un confronto molto equilibrato. Nella prima frazione di gioco le due compagini non sono state sufficientemente concrete. Casassa e Lupinella protagonisti tra i pali, coadiuvati anche dai legni, e bravi a mantenere inviolate le proprie porte. Nella ripresa le emozioni non sono mancate, vista la necessità di segnare. A rompere gli equilibri ci ha pensato il duo Portuga-Pina (su rigore) in 41? che ha permesso alla compagine laziale di creare lo strappo decisivo. Sulla seconda traversa centrata dal ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) A Salsomaggiore terme è calato il sipario suldella Regular Season del campionato dia 5 diA. Ilsi è imposto neldomenicaleil Vitulano Drugstoreper 3-0 al termine di un confronto molto equilibrato. Nella prima frazione di gioco le due compagini non sono state sufficientemente concrete. Casassa e Lupinella protagonisti tra i pali, coadiuvati anche dai legni, e bravi a mantenere inviolate le proprie porte. Nella ripresa le emozioni non sono mancate, vista la necessità di segnare. A rompere gli equilibri ci ha pensato il duo Portuga-Pina (su rigore) in 41? che ha permesso alla compagine laziale di creare lo strappo decisivo. Sulla seconda traversa centrata dal ...

Advertising

RaiSport : ?? #Liga: tris del #Barcellona in rimonta, #Valencia al tappeto L'#Osasuna batte il #Vallareal #calcio #LaLiga - genovatoday : Il Borzoli non si ferma più, tris alla Veloce - sportface2016 : #Liga 2021/2022: tris del #Barcellona, sconfitto in rimonta il #Valencia - sportli26181512 : #Lazio, virale l'esultanza di #AkpaAkpro dopo il 3-1 all'#Inter: L'espressione del centrocampista ivoriano dopo il… - infoitsport : Calcio, la Lazio cala il tris e mette ko l'Inter all'Olimpico -