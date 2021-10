Caduta Libera oggi, 17 ottobre 2021: Giovanni Trovato vince 10.000 euro (Di domenica 17 ottobre 2021) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 17 ottobre 2021 Nella puntata del 17 ottobre 2021, si è confermato campione Giovanni Trovato, 26enne, dottorando a Genova. Giovanni è arrivato al gioco finale con 10.000 euro, dando tutte e 10 le ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 17 ottobre 2021) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte,il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 17Nella puntata del 17, si è confermato campione, 26enne, dottorando a Genova.è arrivato al gioco finale con 10.000, dando tutte e 10 le ...

