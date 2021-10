Burundi | da Esi il nuovo impianto fotovoltaico per il mercato comunale di Gitaza

(Di domenica 17 ottobre 2021) Uno dei maggiori mercati delpotrà svilupparsi grazie ad unoff-grid progettato da una azienda italiana. ESI – specializzata nel costruire impianti di energie rinnovabili in ogni contesto ambientale ed anche nelle aree più remote – in accordo con l’Istituto della Cooperazione Universitaria (Icu), garantirà una rete di energia, totalmente autonoma ed indipendente dalla rete, agli oltre 120 locali commerciali deldi, a 30 km da Bujumbara, la più grande città del, non solo per l’illuminazione ma anche la refrigerazione delle provviste alimentari, incrementando così lo sviluppo delle attività lavorative. La società – che ha sede a Formello, alle porte di Roma e che dallo scorso anno è quotata nel paniere ...

