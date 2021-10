Bursaspor-Virtus Bologna | EuroCup basket | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Debutta ufficialmente in Europa la. I Campioni d’Italia in carica volano in Turchia per disputare contro illa prima partita dell’2021/2022 (i bolognesi sono inseriti nel girone B, lo stesso della Reyer Venezia). Le V-nere arrivano alla sfida continentale forti dell’imbattibilità tra i confini nazionali, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana ed aver iniziato nel migliore dei modi il Campionato (quattro vittorie in altrettante giornate, l’ultima sabato sera contro Trieste per 94-79). I turchi guidati in panchina dal serbo Dusan Alimpijevic, invece, hanno vinto solo alla prima giornata dellabol Süper Ligi (Campionato turco), subendo poi tre sconfitte consecutive nella successive uscite. Palla a due alla Tofas Spor Salonu di Bursa (Turchia) in ...