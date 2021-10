Bundesliga 2021/2022, Laursen risponde ad Oxford: è 1-1 tra Augsburg ed Arminia Bielefeld (Di domenica 17 ottobre 2021) L’Augsburg non va oltre l’1-1 contro l’Arminia Bielefeld nel match valevole per l’ottava giornata di Bundesliga 2021/2022: all’iniziale vantaggio biancorosso firmato da Reece Oxford risponde la rete nel finale di Jacob Laursen. I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita tant’è che, dopo 19 minuti, trovano il gol del vantaggio. La formazione ospite, dal suo canto, fa fatica a reagire ma al 77? raggiunge un preziosissimo pareggio grazie al suo terzino. In virtù di questo pareggio l’Augsburg resta al terz’ultimo posto in classifica a 6 punti, mentre l’Arminia Bielefeld è penultimo a quota 5. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) L’non va oltre l’1-1 contro l’nel match valevole per l’ottava giornata di: all’iniziale vantaggio biancorosso firmato da Reecela rete nel finale di Jacob. I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita tant’è che, dopo 19 minuti, trovano il gol del vantaggio. La formazione ospite, dal suo canto, fa fatica a reagire ma al 77? raggiunge un preziosissimo pareggio grazie al suo terzino. In virtù di questo pareggio l’resta al terz’ultimo posto in classifica a 6 punti, mentre l’è penultimo a quota 5. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? LA MAGIA DI HAALAND ?? Colpisce sempre il bersaglio con tre palloni uno sull'altro ? - sportface2016 : #Bundesliga 2021/2022, #Laursen risponde ad #Oxford: è 1-1 tra #Augsburg ed #ArminiaBielefeld - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Lewa di tacco, Bayern da paura: 5-1 a Leverkusen e torna in testa da solo #Bundesliga - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Scontro al vertice a senso unico, il Bayern Monaco vola in vetta ???????? #Bundesliga | #BayernMunich - Eurosport_IT : Scontro al vertice a senso unico, il Bayern Monaco vola in vetta ???????? #Bundesliga | #BayernMunich -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2021 Calcio: Germania; 5 - 1 al Leverkusen, il Bayern solo in vetta Il Bayern Monaco sale da solo in vetta alla Bundesliga infliggendo una severa lezione nello scontro diretto al Bayer Leverkusen, quasi umiliato alla Bay Arena con un 5 - 1 senza possibilità di replica. Le doppiette di Lewandowski e Gnabry, ...

Bayern solo in vetta Il Bayern Monaco sale da solo in vetta alla Bundesliga infliggendo una severa lezione nello scontro diretto al Bayer Leverkusen, quasi umiliato alla Bay Arena con un 5 - 1 senza possibilità di replica. Le doppiette di Lewandowski e Gnabry, ...

CRONACA Borussia Monchengladbach-Stoccarda 1-1, Bundesliga 2021/2022 8^ giornata Sportface.it Bundesliga Video Bayer Leverkusen Bayern Monaco 1-5: gol e highlights PALLONE D’ORO 2021: TUTTI I CANDIDATI. INFORTUNIO MAIGNAN: QUANDO RIENTRA IL PORTIERE DEL MILAN Allenatore: Gerardo Seoane. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, ...

Bayern solo in vetta Il Bayern Monaco sale da solo in vetta alla Bundesliga infliggendo una severa lezione nello scontro diretto al Bayer Leverkusen, quasi umiliato alla Bay Arena con un 5-1 senza possibilità di replica.

Il Bayern Monaco sale da solo in vetta allainfliggendo una severa lezione nello scontro diretto al Bayer Leverkusen, quasi umiliato alla Bay Arena con un 5 - 1 senza possibilità di replica. Le doppiette di Lewandowski e Gnabry, ...Il Bayern Monaco sale da solo in vetta allainfliggendo una severa lezione nello scontro diretto al Bayer Leverkusen, quasi umiliato alla Bay Arena con un 5 - 1 senza possibilità di replica. Le doppiette di Lewandowski e Gnabry, ...PALLONE D’ORO 2021: TUTTI I CANDIDATI. INFORTUNIO MAIGNAN: QUANDO RIENTRA IL PORTIERE DEL MILAN Allenatore: Gerardo Seoane. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, ...Il Bayern Monaco sale da solo in vetta alla Bundesliga infliggendo una severa lezione nello scontro diretto al Bayer Leverkusen, quasi umiliato alla Bay Arena con un 5-1 senza possibilità di replica.