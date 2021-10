Brunetta esprime solidarietà a Liliana Segre | “Insulti indegni”

(Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA – “La mia più profonda vicinanza ealla senatriceper i vergognosi attacchi ricevuti dal palco dei no green pass a Bologna.. Chi continua ad alimentare odio e razzismo sia subito punito”. Lo scrive sui social il ministro della pubblica amministrazione Renato(foto) in riferimento a quanto accaduto a. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Christi40404256 : RT @Christi40404256: E che dire di Brunetta quanta cattiveria infinita esprime con la coercizione dei tamponi,si rimane impressionati di qu… - Christi40404256 : E che dire di Brunetta quanta cattiveria infinita esprime con la coercizione dei tamponi,si rimane impressionati di… - stibba_stardi : @997Lucilla @jacopoat Ma basta con ste menate! Ma l’avete sentito Brunetta? Costo “psichico”!! Per obbligare a vacc… - fa39893147 : RT @Paola960140371: @LiciaRonzulli Ohibò, votavo FI ritenendovi liberali! Era pubblicità ingannevole, si deduce anche da Brunetta che vuole… - Paola960140371 : @LiciaRonzulli Ohibò, votavo FI ritenendovi liberali! Era pubblicità ingannevole, si deduce anche da Brunetta che v… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta esprime

Adnkronos

Col ministro leghista che ormai sia ruota libera , mettendo da parte l'aplomb diplomatico ... I ministri Renato(PA) ed Elena Bonetti (Pari opportunità e Famiglia) si sarebbero subito ...... che " a parte poche eccezioni pregiate come la Castelli o la Dadone "nell'esecutivo ... Secondo la Lega " ma sia Forza Italia che Italia viva, per bocca dei ministrie Bonetti hanno ...Fila liscio l'esordio del green pass su tutti i luoghi di lavoro, una misura voluta e difesa a spada tratta dal governo e che, solo sabato scorso, aveva scatenato l'ira dei no vax, col centro di Roma ...