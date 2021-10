Bruised – Lottare per vivere: trama, trailer e cast del nuovo film Netflix (Di domenica 17 ottobre 2021) Bruised – Lottare per vivere sarà il primo lavoro da regista della nota attrice Halle Berry. A scommettere su questo progetto è stato Netflix che ha deciso di realizzare questo film che racconterà un dramma all'interno del mondo dello sport. La curiosità verso questo titolo è molta in quanto la Berry vestirà anche i panni della protagonista. Il film debutterà su Netflix il 24 novembre 2021 e tutti i fan della donna vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice per Monster's Ball non vedono l'ora di vederlo. Per il momento possiamo svelarvi la trama e il cast, inoltre la piattaforma di streaming statunitense ha già reso disponibile il trailer. Bruised – Lottare per ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 17 ottobre 2021)persarà il primo lavoro da regista della nota attrice Halle Berry. A scommettere su questo progetto è statoche ha deciso di realizzare questoche racconterà un dramma all'interno del mondo dello sport. La curiosità verso questo titolo è molta in quanto la Berry vestirà anche i panni della protagonista. Ildebutterà suil 24 novembre 2021 e tutti i fan della donna vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice per Monster's Ball non vedono l'ora di vederlo. Per il momento possiamo svelarvi lae il, inoltre la piattaforma di streaming statunitense ha già reso disponibile ilper ...

