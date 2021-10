Brescia, non è stato il padre: 15enne morta per un colpo di fucile accidentale, l'agghiacciante verià (Di domenica 17 ottobre 2021) Un terrificante caso di cronaca a Brescia: ieri, sabato 16 ottobre, la tragica notizia. morta una 15enne, uccisa da un colpo di fucile partito per errore al padre, che stava mostrando le armi ai figli. Oggi, però, emerge una verità differente: non è stato il padre, ma il figlio di 13 anni ad esplodere il colpo fatale che ha ucciso la ragazzina a San Felice del Benaco, provincia di Brescia. La vera dinamica della tragedia è emersa nel corso dell'interrogatorio del padre, che è stato sentito nella notte dal pubblico ministero di Brescia Carlo Milanesi. padre e figlio stavano mostrando il fucile alla ragazzina quando il 13enne ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Un terrificante caso di cronaca a: ieri, sabato 16 ottobre, la tragica notizia.una, uccisa da undipartito per errore al, che stava mostrando le armi ai figli. Oggi, però, emerge una verità differente: non èil, ma il figlio di 13 anni ad esplodere ilfatale che ha ucciso la ragazzina a San Felice del Benaco, provincia di. La vera dinamica della tragedia è emersa nel corso dell'interrogatorio del, che èsentito nella notte dal pubblico ministero diCarlo Milanesi.e figlio stavano mostrando ilalla ragazzina quando il 13enne ha ...

