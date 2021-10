Boxe | Papasidero campione italiano dei Super Welter | battuto Di Carlantonio ai punti

(Di domenica 17 ottobre 2021) Marcoè il nuovodeie ha conquistato il titolo vacante a Roma battendo Mirko Diper decisione unanime dei giudici (96-94; 96-94; 97-93). Dopo la parità dello scorso 23 luglio a Maccarese, la serata ha incoronato il 32enne toscano. Nella riunione organizzata dalla l’ASD Bellusci Boxing Promotion, sorride il pesoFrancesco Sarchioto che batte Valerio Mazzulla, per KOTc (per ferita) alla quarta ripresa. L’altro match dei pesiha visto la vittoria di Mirko Marchetti, ai, sullo spagnolo Lester Cantillano. Nei Pesi Medi Andrea Angelocore haaiLuigi Mantegna, mentre Giovanni ...

La Gazzetta dello Sport

