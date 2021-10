Bourg-en-Bresse-Reyer Venezia | EuroCup basket | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lafarà il suo esordio nell’2021/2022 mercoledì 20 ottobre alle ore 20.00. Nella prima giornata del girone B, gli avversari saranno i francesi del-en-Bress in una sfida che si preannuncia davvero ricca di emozioni. I veneti non hanno iniziato proprio nel migliore dei modi la nuova stagione in Serie A (sconfitte nette con Milano e Virtus Bologna e vittoria contro Cremona e Treviso) e avranno quindi l’obbligo morale di iniziare bene almeno in campo europeo. Dall’altra parte del campo ci sarà una squadra in forma che in questo nuovo anno ha cominciato il campionato con tre vittorie e una sola sconfitta. Ricordiamo che il formato non sarà più lo stesso della scorsa stagione. Non ci saranno più infatti le 2 fasi seguite dall’eliminazione diretta, bensì vedremo prima i 20 club partecipanti ...