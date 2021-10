Bonus terme 200 euro, domande da novembre: non serve Isee, si può richiedere per ogni componente della famiglia (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Bonus terme può essere richiesto dall’8 novembre direttamente nella struttura termale nella quale si vuole andare. Dal momento in cui l’agevolazione viene accordata si hanno 60 giorni di tempo per usufruirne. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilpuò essere richiesto dall’8direttamente nella struttura termale nella quale si vuole andare. Dal momento in cui l’agevolazione viene accordata si hanno 60 giorni di tempo per usufruirne. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Bonus terme 200 euro, domande da novembre: non serve Isee, si può richiedere per ogni componente della famiglia - orizzontescuola : Bonus terme 200 euro, domande da novembre: non serve Isee, si può richiedere per ogni componente della famiglia - Nazione_Siena : Fari puntati su Chianciano Febbre da bonus terme - tebaldi_andrea : Hai voglia di andare gratis alle terme? Da Draghi arriva un bonus senza #Isee di 200 euro. Scopri come fare e tutte… - TrendOnline : Hai voglia di andare gratis alle terme? Da Draghi arriva un bonus senza #Isee di 200 euro. Scopri come fare e tutte… -