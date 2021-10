Bologna, Mihajlovic furioso: 'Basta con le compensazioni arbitrali' (Di domenica 17 ottobre 2021) UDINE - " Cercherò di stare calmo ma è difficile ": così Sinisa Mihajlovic esordisce davanti ai microfoni di Dazn nel post - gara di Udinese - Bologna . L'1 - 1 finale proprio non è andato giù al ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) UDINE - " Cercherò di stare calmo ma è difficile ": così Sinisaesordisce davanti ai microfoni di Dazn nel post - gara di Udinese -. L'1 - 1 finale proprio non è andato giù al ...

