Bologna, festini a base di sesso e droga tra i giovanissimi: tre arresti per spaccio e sfruttamento della prostituzione minorile (Di domenica 17 ottobre 2021) Spacciavano e facevano prostituire ragazze minorenni. Queste le accuse mosse dalla Procura di Bologna nei confronti di tre uomini tra i 40 e i 50 anni indagati a vario titolo nell’ambito dell’inchiesta sui festini a base di droga in zona San Mamolo. Un traffico illecito dai tratti simili a quello scoperto dai Carabinieri meno di un anno fa a Villa Inferno, sempre nel bolognese, e che vede coinvolti – oggi come allora – i giovanissimi del capoluogo emiliano. Come riporta il Corriere di Bologna, la mattina di sabato 16 ottobre sono scattate le perquisizioni a casa degli indagati per cercare prove di reato nascoste fra chat, hard disk, chiavette usb e cd. L’ipotesi è che i tre chiedessero rapporti sessuali in cambio di droga a due ragazze, minorenni all’epoca dei fatti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Spacciavano e facevano prostituire ragazze minorenni. Queste le accuse mosse dalla Procura dinei confronti di tre uomini tra i 40 e i 50 anni indagati a vario titolo nell’ambito dell’inchiesta suidiin zona San Mamolo. Un traffico illecito dai tratti simili a quello scoperto dai Carabinieri meno di un anno fa a Villa Inferno, sempre nel bolognese, e che vede coinvolti – oggi come allora – idel capoluogo emiliano. Come riporta il Corriere di, la mattina di sabato 16 ottobre sono scattate le perquisizioni a casa degli indagati per cercare prove di reato nascoste fra chat, hard disk, chiavette usb e cd. L’ipotesi è che i tre chiedessero rapporti sessuali in cambio dia due ragazze, minorenni all’epoca dei fatti, ...

Corriere : Festini a base di droga a Bologna: «Minori indotte a prostituirsi» - Loredanataberl1 : RT @Corriere: Festini a base di droga a Bologna: «Minori indotte a prostituirsi» - Yogaolic : Droga e sesso sui colli a #Bologna, baby prostitute per un tiro di coca - platanix1 : RT @fanpage: Le ragazze erano indotte a prostituirsi con gli spacciatori per procurarsi la droga usata durante le feste con gli amici. Dall… - Marilenapas : RT @fanpage: Le ragazze erano indotte a prostituirsi con gli spacciatori per procurarsi la droga usata durante le feste con gli amici. Dall… -