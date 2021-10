Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti domenica 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a domenica 17 ottobre 2021. Prosegue l’analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, una di quelle maggiormente colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 313 nuovi contagi, 0 morti, 20.883 tamponi totali, 18 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 178 (+5) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a172021. Prosegue l’analisi della curva epidemiologica della Regione, una di quelle maggiormente colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 313 nuovi, 0, 20.883 tamponi totali, 18 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 178 (+5) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: Covid-19 in Campania, il bollettino regionale - ptvtelenostra : BOLLETTINO REGIONE CAMPANIA, 313 POSITIVI, 18 PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA. NESSUN DECESSO - - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #17ottobre #Coronavirus #COVID19 - irpiniatimes1 : Covid-19 in Campania, il bollettino regionale - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni: I dati del 17 ottobre, da Lombardia e Veneto, L… -