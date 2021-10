Bill Clinton sta migliorando | ' Presto le dimissioni dall' ospedale'

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tutto fortunatamente è andata per il verso giusto. L'ex presidente americano, ricoverato alcuni giorni fa in uncaliforniano per un'infezione alle vie urinarie degenerata in ...

Leggi anche >era stato ricoverato alcuni giorni fa nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Irvine, in California, dove si trovava per una serie di eventi legati alla ...Tutto fortunatamente è andata per il verso giusto. L'ex presidente americano, ricoverato alcuni giorni fa in un ospedale californiano per un'infezione alle vie urinarie degenerata in setticemia, dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore. A farlo sapere è stato il ...L'ex presidente degli Stati Uniti ricoverato alcuni giorni fa in un ospedale californiano per un'infezione alle vie urinarie degenerata in setticemia. Potrebbe essere dimesso nelle prossime ore ...Bill Clinton ricoverato in ospedale, migliorano nettamente le condizioni di salute dell'ex presidente degli Stati Uniti. I medici sono ottimisti e, salvo imprevisti, potrebbero ...