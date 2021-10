Berlusconi pro Green Pass e contro i tamponi gratuiti fa impazzire gli alleati di centrodestra (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Green Pass? Uno strumento “di tutela della vita e della libertà”. Parola di Silvio Berlusconi, uno che il Covid l’ha avuto, e che ha fatto anche il vaccino “appena possibile secondo le regole”. Il leader di Forza Italia, in un’intervista a Libero, si schiera apertamente contro i complottisti. “Hanno una strana idea di libertà – spiega – coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Per fortuna sono molto pochi anche se rumorosi”. Per il “Cavaliere” il vaccino è necessario “per contribuire a limitare la circolazione di questo pericoloso virus, che ha distrutto non solo tante vite umane ma anche tante aziende, tanti posti di lavoro”. E a quelli che accusano l’attuale governo di essere “illiberale” per le misure adottate per contenere la pandemia risponde: “È esattamente il contrario”. Li chiama ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Il? Uno strumento “di tutela della vita e della libertà”. Parola di Silvio, uno che il Covid l’ha avuto, e che ha fatto anche il vaccino “appena possibile secondo le regole”. Il leader di Forza Italia, in un’intervista a Libero, si schiera apertamentei complottisti. “Hanno una strana idea di libertà – spiega – coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Per fortuna sono molto pochi anche se rumorosi”. Per il “Cavaliere” il vaccino è necessario “per contribuire a limitare la circolazione di questo pericoloso virus, che ha distrutto non solo tante vite umane ma anche tante aziende, tanti posti di lavoro”. E a quelli che accusano l’attuale governo di essere “illiberale” per le misure adottate per contenere la pandemia risponde: “È esattamente il contrario”. Li chiama ...

Advertising

Oxhine : RT @neXtquotidiano: Intervistato da Libero, il Cav non le manda a dire Berlusconi pro #greenpass e contro i #tamponigratis fa impazzire gl… - vitcastagna : RT @neXtquotidiano: Intervistato da Libero, il Cav non le manda a dire Berlusconi pro #greenpass e contro i #tamponigratis fa impazzire gl… - neXtquotidiano : Intervistato da Libero, il Cav non le manda a dire Berlusconi pro #greenpass e contro i #tamponigratis fa impazzir… - Alexandre13734 : Le dichiarazioni di Berlusconi pro green pass. È completamente rincoglionito. - LucaCastraberte : @RossBertoni @GiorgiaMeloni Non si chiama Giorgia, ma Ruby! Disposta a tutto per una poltrona, già dal 2006 quando… -