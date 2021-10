Benjamin Mascolo sconvolto: “Sono sotto shock ho detto a Facchinetti di denunciare McGregor” (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ davvero molto provato mentre posta le sue storie in treno, per raccontare quello che è successo, Benjamin Mascolo. Lo fa poche ore dopo la denuncia che ha fatto Francesco Facchinetti, raccontando la notte folle che ha dovuto affrontare. Facchinetti è stato aggredito dal Conor McGregor, il campione di arti marziali miste che in questi giorni si trova a Roma per il battesimo del figlio. “Conor McGregor ha dato un pugno senza motivo a Francesco Facchinetti, lo ha fatto volare dall’altra parte della stanza”. È Benjamin Mascolo a confermare tutto quello che Francesco Facchinetti ha raccontato sulla sua pagina instagram, dicendo anche di aver fatto la denuncia perchè non si può davvero arrivare a tanto. Il cantante, in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ davvero molto provato mentre posta le sue storie in treno, per raccontare quello che è successo,. Lo fa poche ore dopo la denuncia che ha fatto Francesco, raccontando la notte folle che ha dovuto affrontare.è stato aggredito dal Conor, il campione di arti marziali miste che in questi giorni si trova a Roma per il battesimo del figlio. “Conorha dato un pugno senza motivo a Francesco, lo ha fatto volare dall’altra parte della stanza”. Èa confermare tutto quello che Francescoha raccontato sulla sua pagina instagram, dicendo anche di aver fatto la denuncia perchè non si può davvero arrivare a tanto. Il cantante, in ...

