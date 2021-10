Belotti | Sanabria o Zaza? La probabile formazione del Torino contro il Napoli

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ladelil: per Juric i problemi sono in attacco con i dubbi legati aIn vista della partitailper Juric c’è più di qualche dubbio, in particolare in attacco dovenon sono al 100%. Il Gallo e il lucano arrivano da infortuni lunghi, mentre il paraguaiano è appena tornato dalla Nazionale. Per il resto lache scenderà in campo indovrebbe essere la stessa del derby salvo il rientro di Djidji dalla squalifica in difesa. La...

Advertising

CalcioNews24 : La probabile formazione del #Torino contro il #Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH - Torino, Juric ritrova Belotti, Zaza e Sanabria ma l'attacco anti-Napoli è ancora un rebus https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH - Torino, Juric ritrova Belotti, Zaza e Sanabria ma l'attacco anti-Napoli è ancora un rebus https://t.co… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH - Torino, Juric ritrova Belotti, Zaza e Sanabria ma l'attacco anti-Napoli è ancora un rebus https://t.co… - napolimagazine : VERSO IL MATCH - Torino, Juric ritrova Belotti, Zaza e Sanabria ma l'attacco anti-Napoli è ancora un rebus -

Ultime Notizie dalla rete : Belotti Sanabria

La probabile formazione del Torino contro il Napoli: per Juric i problemi sono in attacco con i dubbi legati ae Zaza In vista della partita contro il Napoli per Juric c'è più di qualche dubbio, in particolare in attacco dovee Zaza non sono al 100%. Il Gallo e il ...Juric invece ritrovadopo oltre un mese, anche se solo per la panchina, e accarezza il ... Singo, Lukic, Mandragora e Aina in mediana, Brekalo e Linetty alle spalle dell'unica punta. ...Spalletti vuole mantenere il primato: «Le vecchie polemiche con Juric? Pensiamo a noi, lui è bravo». Il granata: «Loro fanno sempre gol, noi dovremo fare tutto bene» ...Le probabili formazioni di Napoli-Torino. Come di consueto e dunque anche per le probabili formazioni di Napoli-Torino, partiamo dai padroni di casa: in porta dovrebbe esserci Mer ...