Beautiful | anticipazioni americane | un amore dal passato per Eric?

(Di domenica 17 ottobre 2021)Forrester continuerà ad essere tra i grandi protagonisti di, come segnalano le. L'uomo, infatti, si troverà, suo malgrado, al centro di una storyline dai contorni torbidi e scabrosi a causa di un problema di impotenza che lo spingerà a proporre a Carter di essere l'amante della moglie Quinn per non privare quest'ultima della sua vita intima. Questa richiesta, se dapprima imbarazzerà i due ex amanti, alla fine verrà presa alla lettera dai due che inizieranno a frequentarsi con il benestare di. Tuttavia, presto, la scandalosa situazione che si creerà tra i due coniugi, verrà smascherata da Ridge che, istigato soprattutto da Brooke, poco convinta del perdono cheha concesso a Quinn, deciderà di indagare e chiederà a ...

Nelle più recenti puntate americane di, Eric Forrester ci ha ripensato: sembrava molto sicuro e fermo nella decisione presa ma, ora che sua moglie Quinn Forrester ha ceduto alla sua idea di matrimonio con intimità a tre, lo ...... neanche per un istante, lasciare le cose così come stanno e farà di tutto per riportare la sua piccola dove deve stare: con lei ! Ridge e Thomas in pena per Steffy in18 ...Brooke Logan cercherà di far scoccare la scintilla tra sua sorella ed Eric. Brooke Logan sarà sempre più convinta del fatto che Eric dovrebbe mettere fine al suo matrimonio con Quinn, in quanto, a suo ...Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, Eric Forrester ci ha ripensato: sembrava molto sicuro e fermo nella decisione presa ma, ora che sua ...