Beautiful | anticipazioni americane | Brooke fa da cupido tra Donna e Eric?

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 17 ottobre 2021)Logan sarà sempre più convinta del fatto chedovrebbe mettere fine al suo matrimonio con Quinn, in quanto, a suo avviso lei non è lagiusta per lui. L'uomo, però, non vorrà saperne di divorziare da lei e così la Logan, come rivelano leprovenienti da oltreoceano, proverà ad allontanarlo da lei, facendo entrare in gioco sua sorella, infatti, consapevole che la consanguinea è innamorata da sempre dell'uomo, proverà a far scoccare la scintilla tra loro.confessa a Ridge di temere la solitudine, dopo aver scoperto di essere impotente, ha deciso di aprire il suo ...