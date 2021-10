Basket, un malore toglie la vita al giovane Haitem Jabeur Fathallah (Di domenica 17 ottobre 2021) Haitem Jabeur Fathallah, giocatore di Basket nella Fortitudo Messina, è deceduto in ospedale quest’oggi dopo aver avuto un malore in campo. Il 32enne della formazione siciliana ha perso la vita poche ore dopo il match valido per il campionato ‘Serie C Gold’. L’atleta ha perso i sensi e tutto è stato immediatamente sospeso per permettere ai sanitari di intervenire sul giocatore. La situazione è apparsa subito grave, l’atleta ha perso la vita poche ore dopo l’ingresso in ospedale. Il Fortitudo Messina era la dal 2016 la ‘casa’ del nativo di Agrigento che aveva militato in passato anche con il team di Porto Empedocle, Racalmuto e Licata. Stando a quanto riporta il ‘Corriere della sera’ si sarebbe trattato di una crisi ipoglicemica. La giornata odierna segna quindi una ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021), giocatore dinella Fortitudo Messina, è deceduto in ospedale quest’oggi dopo aver avuto unin campo. Il 32enne della formazione siciliana ha perso lapoche ore dopo il match valido per il campionato ‘Serie C Gold’. L’atleta ha perso i sensi e tutto è stato immediatamente sospeso per permettere ai sanitari di intervenire sul giocatore. La situazione è apparsa subito grave, l’atleta ha perso lapoche ore dopo l’ingresso in ospedale. Il Fortitudo Messina era la dal 2016 la ‘casa’ del nativo di Agrigento che aveva militato in passato anche con il team di Porto Empedocle, Racalmuto e Licata. Stando a quanto riporta il ‘Corriere della sera’ si sarebbe trattato di una crisi ipoglicemica. La giornata odierna segna quindi una ...

