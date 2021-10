Basket Serie C in lutto: morto cestista 32enne della Fortitudo Messina (Di domenica 17 ottobre 2021) Non c’è stato nulla da fare per Haitem Jabeur Fathallah, il cestista morto oggi durante una partita di Basket. Il 32enne si accascia a terra e perde i sensi. Oggi 17 ottobre, è morto Haitem Jabeur Fathallah, un giocatore di Basket che giocava alla Fortitudo Messina. Il 32enne ha perso la vita nell’ospedale di Reggio Calabria dove era stato trasportato d’urgenza dopo il malore avvertito in campo durante la partita che vedeva la sua squadra giocare contro la Dierre Reggio. Le due squadre si sfidavano per conquistarsi la Serie C Gold. Il cestista siciliano all’improvviso è caduto sul pavimento e ha perso i sensi. L’incontro è stato subito interrotto e sono accorsi in campo i medici ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 ottobre 2021) Non c’è stato nulla da fare per Haitem Jabeur Fathallah, iloggi durante una partita di. Ilsi accascia a terra e perde i sensi. Oggi 17 ottobre, èHaitem Jabeur Fathallah, un giocatore diche giocava alla. Ilha perso la vita nell’ospedale di Reggio Calabria dove era stato trasportato d’urgenza dopo il malore avvertito in campo durante la partita che vedeva la sua squadra giocare contro la Dierre Reggio. Le due squadre si sfidavano per conquistarsi laC Gold. Ilsiciliano all’improvviso è caduto sul pavimento e ha perso i sensi. L’incontro è stato subito interrotto e sono accorsi in campo i medici ...

