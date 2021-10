Basket, Serie A 2021/2022: Cremona batte Varese 94-78 (Di domenica 17 ottobre 2021) Vittoria casalinga per la Vanoli Basket Cremona, che al PalaRadi si impone per 94-78 contro l’Openjobmetis Varese nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A 2021/2022. Dopo un piccolo botta e risposta iniziale fino al 4-4, i padroni di casa prendono subito il largo raggiungendo i tredici punti di vantaggio sul 25-12 e chiudendo il primo quarto avanti di undici punti sul 29-18. Cremona controlla alla grande il vantaggio non permettendo agli avversari di andare oltre i nove punti di distanza e chiude il secondo quarto sul 43-33. I padroni di casa sono inarrestabili e nella terza frazione di gioco allungano la distanza dagli avversari chiudendo con diciannove punti di vantaggio (72-53). Nell’ultimo quarto firmano il nuovo massimo vantaggio sul 77-57 e ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Vittoria casalinga per la Vanoli, che al PalaRadi si impone per 94-78 contro l’Openjobmetisnella sfida valida per la quarta giornata della. Dopo un piccolo botta e risposta iniziale fino al 4-4, i padroni di casa prendono subito il largo raggiungendo i tredici punti di vantaggio sul 25-12 e chiudendo il primo quarto avanti di undici punti sul 29-18.controlla alla grande il vantaggio non permettendo agli avversari di andare oltre i nove punti di distanza e chiude il secondo quarto sul 43-33. I padroni di casa sono inarrestabili e nella terza frazione di gioco allungano la distanza dagli avversari chiudendo con diciannove punti di vantaggio (72-53). Nell’ultimo quarto firmano il nuovo massimo vantaggio sul 77-57 e ...

Vittoria casalinga per la Vanoli Basket Cremona, che al PalaRadi si impone per 94-78 contro l'Openjobmetis Varese nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A 2021/2022.

