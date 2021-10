Basket | quarta giornata Serie A 2021-2022 | l’Olimpia Milano cala il poker | Reyer Venezia sconfitta nettamente al Forum

(Di domenica 17 ottobre 2021)vince e convince, rispondendo alla Virtus Bologna e continuando la corsa in vetta alla classifica. La squadra di Ettore Messina domina il posticipo delladiA, battendol’Umanaper 93-68. Meneghini che vanno a braccetto con i rivali bolognesi in testa alla classifica (8 punti, 4/4), confermando lo status di favorita per la vittoria finale.che non riesce a reggere l’urto della corazzata milanese, sbagliando anche molto sul fronte d’attacco. Secondaper la squadra di De Raffaele, a sette giorni dalla debacle casalinga contro la Virtus Bologna (65-84). Il coach toscano si aspetta una pronta reazione da parte dei suoi a partire già ...

L'Olimpia si porta a casa lavittoria chiudendo il match sul 93 - 68 .I biancoblù torneranno in campo domenica prossima a Casale Monferrato per lagiornata di stagione regolare, Girone Verde.L'Olimpia Milano vince e convince, rispondendo alla Virtus Bologna e continuando la corsa in vetta alla classifica. La squadra di Ettore Messina domina il posticipo della quarta giornata di Serie A, b ...L'Armani domina la sfida con i lagunari vincendo per 93-68 e resta in testa con la Virtus Bologna. Miglior realizzatore Mitoglou con 18 punti ...