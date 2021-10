Basket femminile, terza giornata Serie A1: Ragusa, Venezia e Schio raggiungono Campobasso, bene Lucca e Sassari (Di domenica 17 ottobre 2021) Ragusa e Venezia conquistano la terza vittoria in campionato e volano in testa alla classifica. Per le siciliane tutto facile nella sfida contro Costa Masnaga (97-67) al Palaminardi. Dopo il primo tempo il risultato è già in cassaforte (51-31) e la seconda parte del match è di pura gestione. A fine partita risaltano i 29 i punti di Romeo (con 5/7 da tre), i 25 di Tagliamento e i 15 di Santucci. Per le lombarde, invece, non bastano i 17 punti a testa di Jackson e Vaughn. Per le lagunari la partita contro San Martino di Lupari è ricca di emozioni fino all’ultimo quarto (81-68 il risultato finale). A decidere la contesa sono gli ultimi 10 minuti che vedono un parziale di 24-9 in favore della squadra di Massimo Romano. Per Venezia 26 punti di Petronyte, e 12 di Carangelo e Thornton, mentre per le ragazze di Lorenzo ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021)conquistano lavittoria in campionato e volano in testa alla classifica. Per le siciliane tutto facile nella sfida contro Costa Masnaga (97-67) al Palaminardi. Dopo il primo tempo il risultato è già in cassaforte (51-31) e la seconda parte del match è di pura gestione. A fine partita risaltano i 29 i punti di Romeo (con 5/7 da tre), i 25 di Tagliamento e i 15 di Santucci. Per le lombarde, invece, non bastano i 17 punti a testa di Jackson e Vaughn. Per le lagunari la partita contro San Martino di Lupari è ricca di emozioni fino all’ultimo quarto (81-68 il risultato finale). A decidere la contesa sono gli ultimi 10 minuti che vedono un parziale di 24-9 in favore della squadra di Massimo Romano. Per26 punti di Petronyte, e 12 di Carangelo e Thornton, mentre per le ragazze di Lorenzo ...

