Basket femminile, la Soel Benevento batte anche l’Azzurra Cercola (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Soel Benevento conquista con una grande prova di forza la seconda vittoria nel campionato di serie B femminile di Basket. Davanti a una folta cornice di pubblico le ragazze di coach Giulio Musco si sono imposte sull’Azzurra Cercola con il punteggio di 65-43. Gara mai in discussione ad eccezione dei primi minuti del primo quarto, quando l’impatto con il debutto casalingo ha giocato un piccolo scherzo a D’Avanzo e compagne. Un momento durato pochissimo perché le beneventane hanno poi preso il largo rendendosi subito irraggiungibili, come dimostra la progressione data dai parziali dei vari periodi di gioco: al +4 del primo quarto hanno fatto seguito il +13 al termine del secondo, il +17 al termine del terzo e il definitivo +22. Una buona prova per le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLaconquista con una grande prova di forza la seconda vittoria nel campionato di serie Bdi. Davanti a una folta cornice di pubblico le ragazze di coach Giulio Musco si sono imposte sulcon il punteggio di 65-43. Gara mai in discussione ad eccezione dei primi minuti del primo quarto, quando l’impatto con il debutto casalingo ha giocato un piccolo scherzo a D’Avanzo e compagne. Un momento durato pochissimo perché le beneventane hanno poi preso il largo rendendosi subito irraggiungibili, come dimostra la progressione data dai parziali dei vari periodi di gioco: al +4 del primo quarto hanno fatto seguito il +13 al termine del secondo, il +17 al termine del terzo e il definitivo +22. Una buona prova per le ...

