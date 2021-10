Barcellona, Koeman a rischio esonero: decisivo il match col Valencia (Di domenica 17 ottobre 2021) Il futuro di Ronald Koeman passa dal Valencia: il tecnico rischia l’esonero dal Barcellona in caso di sconfitta Il futuro di Ronald Koeman passa dal Valencia. La partita di questa sera sarà decisiva per il tecnico del Barcellona, che rischierebbe l’esonero in caso di sconfitta. Come riportato dal quotidiano Sport, la dirigenza blaugrana sarebbe insoddisfatta dell’avvio di stagione del Barça e avrebbe già bloccato Xavi per il ruolo di nuovo allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il futuro di Ronaldpassa dal: il tecnico rischia l’dalin caso di sconfitta Il futuro di Ronaldpassa dal. La partita di questa sera sarà decisiva per il tecnico del, che rischierebbe l’in caso di sconfitta. Come riportato dal quotidiano Sport, la dirigenza blaugrana sarebbe insoddisfatta dell’avvio di stagione del Barça e avrebbe già bloccato Xavi per il ruolo di nuovo allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, Koeman in bilico: ecco come si decide il suo futuro: Koeman sempre più in bilico sulla panchina del...… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Barcellona Vs #Valencia è valida per la nona giornata della Liga che si giocherà stasera alle 21.00. Scop… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Barcellona, stavolta Ronald #Koeman rischia grosso ?? Le ultime sulla panchina blaugrana #LeBombeDiVlad #LBDV #Calc… - LeBombeDiVlad : ???? #Barcellona, stavolta Ronald #Koeman rischia grosso ?? Le ultime sulla panchina blaugrana #LeBombeDiVlad #LBDV… - ansacalciosport : Barcellona: Koeman, a ranghi completi siamo da scudetto. Il tecnico olandese, finora sfortunati con gli infortuni |… -