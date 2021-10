Ballottaggio Varese, sfida tra Galimberti e Bianchi: alle 12 l'affluenza è al 12,5% (Di domenica 17 ottobre 2021) Varese - D omenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì per scegliere il nuovo sindaco. A Varese è Ballottaggio tra Davide Galimberti, sindaco ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 ottobre 2021)- D omenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte d23 domenica e d15 lunedì per scegliere il nuovo sindaco. Atra Davide, sindaco ...

Advertising

9Roby11 : RT @McGadda: #ballottaggio #varese È importante andare a votare per la propria città, continuiamo a sostenere il cambiamento - castrini_diego : RT @McGadda: #ballottaggio #varese È importante andare a votare per la propria città, continuiamo a sostenere il cambiamento - McGadda : #ballottaggio #varese È importante andare a votare per la propria città, continuiamo a sostenere il cambiamento - varesenews : Ballottaggio, a Varese affluenza stabile: alle 12 ha votato il 12,47% degli elettori - MattiaGallo17 : RT @you_trend: Affluenza ore 12 a #Varese: 12,5% (-0,1% rispetto alla stessa ora del 1° turno). Affluenza ore 12 al ballottaggio 2016 nell… -