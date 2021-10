Ballottaggio: Russo, elettori scelgano tra passato e futuro (Di domenica 17 ottobre 2021) "Spero sia una splendida giornata di partecipazione. Oggi è più semplice la scelta, forse 10 candidati al primo turno ha reso più difficile la comprensione della partita, ora invece le scelte sono due,... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) "Spero sia una splendida giornata di partecipazione. Oggi è più semplice la scelta, forse 10 candidati al primo turno ha reso più difficile la comprensione della partita, ora invece le scelte sono due,...

Advertising

Loredanataberl1 : RT @ilfoglio_it: Dipiazza o Russo. Oggi e domani trieste al voto tra tensioni e proteste contro il green pass. Ecco cosa aspettarsi dal bal… - marcodifonzo : RT @you_trend: #Torino: considerando i dati per sezione, non c'è una correlazione significativa tra la variazione dell'affluenza alle 12 (b… - giornali_it : Torino al ballottaggio, i due sfidanti Lo Russo e Damilano ai seggi. Il candidato Pd: “Speriamo in affluenza signif… - you_trend : #Torino: considerando i dati per sezione, non c'è una correlazione significativa tra la variazione dell'affluenza a… - Italia_Notizie : Torino al ballottaggio, i due sfidanti Lo Russo e Damilano ai seggi. Il candidato Pd: “Speriamo in affluenza signif… -