Giorno_Milano : Ballottaggio Peschiera Borromeo: sfida Moretti e Malinverno. L'affluenza per il sindaco - Mauro26739276 : RT @WandaBenati: @doluccia16 Noi, a Peschiera Borromeo (Mi), abbiamo fatto meglio : sul sito del Comune, sono stati pubblicati i risultati… - WandaBenati : @doluccia16 Noi, a Peschiera Borromeo (Mi), abbiamo fatto meglio : sul sito del Comune, sono stati pubblicati i ris… - mauriziozanoni : Cosa hanno deciso di fare Antonella Parisotto e Isabella Rosso, candidate sindaco uscite sconfitte al primo turno,… -

Si decide così alil nuovo sindaco di. In sfida ci sono Augusto Moretti (centrodestra) e Marco Malinverno (centrosinistra). Il primo tuno è terminato con un vero e proprio ...ad alta intensità a Cassano d'Adda . Al primo turno del 3 - 4 ottobre c'è stato ... In provincia di Milano si vota in altri due Comuni (Borromeo e Nerviano ). Niente secondo ...Fino alle 23 seggi aperti negli 11 comuni lombardi che scelgono al secondo turno i loro nuovi sindaci e sindache e le amministrazioni ...Oggi domenica 17 ottobre e domani lunedì 18 ottobre si torna alle urne in 11 comuni della Lombardia, chiamati al secondo turno di voto per eleggere sindaci e amministrazioni comunali. Si vota con gli ...