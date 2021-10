Ballottaggio | l’aggiornamento dell’affluenza alle 19 | cala ancora la percentuale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ il giorno deltra Luigi Diego Perifano e Clemente Mastella. Sono 50.328 (23844 uomini e 26484 donne) i cittadini beneventani chiamatiurne nelle 72 sezioni aperte oggi, domenica 17 ottobre, d23, e domani, d15, per eleggere il nuovo sindaco di Benevento. Mastella è stato il primo dei due candidati a recarsiurne:11,35 il primo cittadino uscente è arrivato nell’Istituto “Federico Torre” di via Nicola Sala per votare nella sezione n. 43. Aggiornamento –ore 12 ha votato il 10,40% degli aventi diritto per ildi Benevento. Il dato sull’affluenza risulta in calo rispetto al primo turno dello scorso 3 ottobre, ...