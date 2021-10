Ballottaggio delle elezioni 2021 | il voto in diretta | orari | affluenza e ultime notizie

Advertising

Agenzia_Ansa : È del 9,73% l'affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al vo… - ScrivoLibero : Salvo Iacono, candidato Sindaco a Porto Empedocle, in vista del ballottaggio del 24 e 25 ottobre dopo la conferenza… - ariele0916 : RT @GeopoliticalCen: Impressionante calo dell’affluenza al ballottaggio delle amministrative in Italia. Siamo al 9,6% alle ore 12. - Raffenja1 : Non ho capito il motivo delle due urne , se è un ballottaggio Una urna rossa e una urna nera ??? - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: È del 9,73% l'affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio delle

...foto in cui deposita nel seggio la scheda con cui ha votato alper l'elezione del sindaco di Roma, carica alla quale si era candidato arrivando terzo al primo turno, con il 19,81%......89% degli elettori (13,89% al primo turno)in diretta Ore 13.02 Affluenza in calo anche in Emilia Romagna. Complessivamente, stando ai primi datiore 12, in regione ha votato quasi ...E' del 9,73% l'affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli V ...Urne aperte nuovamente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il voto alle amministrative. Non tocca il 10 per cento alle 12 l'affluenza per i ballottaggi. Secondo i dati del Viminale, alle ...