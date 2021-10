Ballottaggio Arcore: sfida tra Bono e Paola Palma. L'affluenza per il nuovo sindaco (Di domenica 17 ottobre 2021) Arcore (Monza e Brianza) - Domenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì per scegliere il nuovo sindaco . Ballottaggio ad Arcore per decidere il ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 ottobre 2021)(Monza e Brianza) - Domenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì per scegliere iladper decidere il ...

Ballottaggio Arcore: sfida tra Bono e Paola Palma. L'affluenza per il nuovo sindaco Arcore (Monza e Brianza) - Domenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì per scegliere il nuovo sindaco . Ballottaggio ad Arcore per decidere il nome de l nuovo sindaco della città . Ad attendere il verdetto del secondo turno, Paola Palma , in corsa per il centrosinistra nella città di Berlusconi, e ...

Ballottaggio Arcore: sfida tra Bono e Paola Palma. L'affluenza per il nuovo sindaco Al primo turno il candidato del centrodestra ha staccato di sette punti percentuali l'assessora all'Istruzione e alla cultura della Giunta uscente di centrosinistra ...

