Ballottaggio, affluenza in calo: sotto il 10%. Roma ha votato il 9,36% degli elettori (11,83% al primo turno) (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi si torna a votare per i ballottaggi nelle città dove due settimane fa non è stato eletto il sindaco al primo turno, tra cui , , e . I primi dati sull' parlano di una partecipazione sotto il 10%: ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi si torna a votare per i ballottaggi nelle città dove due settimane fa non è stato eletto il sindaco al, tra cui , , e . I primi dati sull' parlano di una partecipazioneil 10%: ...

