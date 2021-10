Ballottaggio a Vimercate: sfida tra Cereda e Sala. Affluenza al 33,6% alle 19 (Di domenica 17 ottobre 2021) Vimercate (Monza e Brianza) - Domenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì per scegliere il nuovo sindaco . Centrosinistra e centrodestra al ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 ottobre 2021)(Monza e Brianza) - Domenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte d23 domenica e d15 lunedì per scegliere il nuovo sindaco . Centrosinistra e centrodestra al ...

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Vimercate Elezioni in Brianza: alle 19 di domenica affluenza al voto al 30,06% Il dato dell'affluenza alle urne delle 19 di domenica 17 ottobre conferma la diminuzione della partecipazione nel turno di ballottaggio in corso ad Arcore, Desio, Seveso e Vimercate: il dato provinciale indica un calo provinciale di circa 4 punti percentuali, dal 34,08% del primo turno al 30,06%. Nello specifico ad Arcore ...

Ballottaggi Lombardia: 11 Comuni alle urne. Alle 19 l'affluenza è del 31,2% A Monza e Brianza ballottaggio ad Arcore, Desio, Seveso e Vimercate . Mentre, nella Bergamasca a Caravaggio e nel Pavese a Torricella Verzate . Ma in tutta Italia, complessivamente, sono 65 ...

