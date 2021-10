Advertising

repubblica : Ballottaggi 2021: urne aperte fino alle 23. Alle 12 affluenza parziale in calo al 10,7 per cento - Agenzia_Ansa : BALLOTTAGGI | Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono 65 i Comuni al voto #ANSA - Adnkronos : #Ballottaggi, urne aperte fino alle 23: si vota in 65 comuni. #elezioni #Roma #Torino #Trieste - pl1952 : Ballottaggi, urne aperte fino alle 23. Affluenza parziale alle 19 al 28% - Ailand1992 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Ballottaggi: quando sono noti i dati relativi a 30 comuni sui 63 raccolti dal Viminale, l'affluenza alle urne all… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi urne

Si sono aperti alle 7 i seggi per ialle Comunali : i riflettori sono puntati soprattutto su Roma e Torino. Si vota infatti ...73%, in calo E' del 9,73% l'affluenza allerilevata alle ...... 2 mesi solo 19,90 Scopri di più Il significato politico della consultazione Lunedì, achiuse, ...pulita richiede più investimenti pubblici di Luca De Biase Leggi anche Al via i. ...Sansepolcro, 17 ottobre 2021 - Affluenza alle urne in calo a Sansepolcro per il ballottaggio delle amministrative 2021. Alle 19 ha votato il 37,83% degli aventi diritto. Al primo turno, alla stessa or ...L'affluenza alle urne alle ore 19 per i ballottaggi delle elezioni comunali si attesta al 28,04%. Il dato è stato calcolato una volta resi noti i dati relativi a 30 Comuni sui 63 raccolti dal Viminale ...