Ballottaggi oggi e lunedì in 65 Comuni con incubo astensionismo: torna il bipolarismo, ma la politica non convince (Di domenica 17 ottobre 2021) Si torna a votare per i Ballottaggi in 65 Comuni italiani, oggi e lunedì, tra cui in grandi città come Roma e Torino. Resta il nodo dell’astensione, che ha registrato risultati record durante il primo turno di due settimane fa, confermandosi la vera vincitrice di questa tornata elettorale. Circa la metà degli elettori è rimasto a casa, e il dato rischia di aumentare per i Ballottaggi, storicamente con meno affluenza. Nonostante sia tornata la contrapposizione bipolare tra centro-destra e centro-sinistra nelle città al voto, gli elettori sembrano disincantati dalla politica, specialmente in quelle periferie dove 5 anni il voto di protesta incanalato dai partiti populisti aveva portato alle urne moltissime persone, segnandone i ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Sia votare per iin 65italiani,, tra cui in grandi città come Roma e Torino. Resta il nodo dell’astensione, che ha registrato risultati record durante il primo turno di due settimane fa, confermandosi la vera vincitrice di questata elettorale. Circa la metà degli elettori è rimasto a casa, e il dato rischia di aumentare per i, storicamente con meno affluenza. Nonostante siata la contrapposizione bipolare tra centro-destra e centro-sinistra nelle città al voto, gli elettori sembrano disincantati dalla, specialmente in quelle periferie dove 5 anni il voto di protesta incanalato dai partiti populisti aveva portato alle urne moltissime persone, segnandone i ...

