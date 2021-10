Ballottaggi, oggi e domani 5 milioni di italiani alle urne. Da qui si ridefiniscono gli assetti di maggioranza (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott — urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi e domani lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15 per i Ballottaggi nei 65 Comuni che non hanno visto alcun candidato superare, al primo turno, la soglia del 50% dei voti. Si tratta di un test elettorale estremamente importante poiché, al di là del rilevante dato numerico degli aventi diritto — ben cinque milioni, —alcuni dei Comuni coinvolti sono di assoluto rilievo nazionale. Le principali città interessate ai Ballottaggi Oltre a città come Savona, Benevento, Cosenza, Isernia, Varese, l’attesa maggiore — tanto dei cittadini quanto del mondo politico — è concentrata sulle sfide di Roma, Torino e Trieste. Fari puntati, come ovvio, sulla Capitale. In totale le città capoluogo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott —aperte d23 dilunedì 18 ottobre d15 per inei 65 Comuni che non hanno visto alcun candidato superare, al primo turno, la soglia del 50% dei voti. Si tratta di un test elettorale estremamente importante poiché, al di là del rilevante dato numerico degli aventi diritto — ben cinque, —alcuni dei Comuni coinvolti sono di assoluto rilievo nazionale. Le principali città interessate aiOltre a città come Savona, Benevento, Cosenza, Isernia, Varese, l’attesa maggiore — tanto dei cittadini quanto del mondo politico — è concentrata sulle sfide di Roma, Torino e Trieste. Fari puntati, come ovvio, sulla Capitale. In totale le città capoluogo ...

