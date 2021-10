Ballottaggi nelle Marche: alle 12 a San Benedetto alle urne il 10,22% degli elettori, a Castelfidardo l'11,07 (Di domenica 17 ottobre 2021) ANCONA - Affluenza alle urne in calo nelle Marche. Secondo il primo rilevamento dei dati alle 12 di oggi, domenica 17 ottobre 2021, per i due Ballottaggi nelle Comunali a San Benedetto e a ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 ottobre 2021) ANCONA - Affluenzain calo. Secondo il primo rilevamento dei dati12 di oggi, domenica 17 ottobre 2021, per i dueComunali a Sane a ...

Advertising

SBidimedia : #ballottaggi 2021, chi vincerà nelle varie città? I nostri pronostici per tutti i capoluoghi di provincia al voto… - MarcoTeb : RT @MarcoTeb: Da Milano NON SI MOLLA manifestazione in corso dei NO GREEN PASS ,domani si vota ci sono i ballottaggi ,si può entrare nelle… - NonnaMaria15 : RT @DogeViva: Oggi #17ottobre ballottaggi a #Roma, #Trieste, #Torino ed altre città Votate sempre il candidato avverso ai #grullopidioti… - DogeViva : Oggi #17ottobre ballottaggi a #Roma, #Trieste, #Torino ed altre città Votate sempre il candidato avverso ai… - alessandrorigg : Sul @Corriere ho analizzato i risultati delle 128 #elezioni amministrative tenutesi dal 1993 ad oggi nelle 20 più… -