Ballottaggi, bassa l'affluenza: alle 19 ha votato il 26,7% (contro il 32,6% del primo turno). A Roma il 25,3%, a Torino il 25% (Di domenica 17 ottobre 2021) Cresce ulteriormente la disaffezione alle urne che si era già registrata nel corso della prima rilevazione di oggi alle 12. l'affluenza ai seggi per il secondo turno delle elezioni comunali alle 19 va attestandosi al 26,7 per cento. La percentuale tiene conto dei dati relativi a circa 40 comuni sui 63 raccolti dal ministero dell'Intero. Al primo turno alla stessa ora l'affluenza era stata del 32,57 per cento. Per quanto riguarda Torino, nelle prime dodici ore di apertura dei seggi ha votato un elettore su 4. Il dato alle 19 è del 25 per cento, oltre 4 punti percentuali in meno rispetto al primo turno, quando era arrivata a quota 29,29 per cento. Nella Capitale invece ...

MattiaSici : Affluenza molto bassa per i ballottaggi, circa il 26%. Di anno in anno si sta perdendo la consapevolezza che il vot… - infoitinterno : Elezioni Comunali 2021, i ballottaggi: alle 12 affluenza bassa a Caserta e Benevento - GiovyDean : #ballottaggi: 'a #Roma bassa affluenza'. Ma è normale visto che ieri a #PiazzaSanGiovanni in tanti hanno sconfitto… - CosenzApp : Ballottaggi: bassa l’affluenza alle 12, a Cosenza ha votato solo l’8,92% - giacomo_81 : L'affluenza bassa favorisce la destra... Purtroppo. #ballottaggi -