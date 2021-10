Ballottaggi | bassa affluenza anche al secondo turno | alle 12 solo il 9 | 73% A Torino l’8 | 5% | a Roma il 9 | 36%

Leggi su open.online

(Di domenica 17 ottobre 2021) Scarsaai seggi per ildelle elezioni Comunali. In particolare a, dove gli elettori che sono andati a votare12 di domenica 17 ottobre è stato appena dell’8,58 per cento. Un dato in calo rispetto al primo, quando la giàaveva registrato il 9,62 per cento. Alla stessa ora nel 2016, quando si è votato in ungiorno, ac’era stato il 14,8 per cento di, in aumento dello 0,7 per cento rispetto al primopartecipazione per il momento, dove ha votato il 9,36 per cento, 2,5 punti percentuali circa in meno rispetto al primo ...