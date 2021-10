Ballottaggi: alle ore 12 affluenza del 9,73%, in calo rispetto al primo turno (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA – E’ del 9,73% l’affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di Ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18%. Dunque l’affluenza è in ulteriore calo rispetto al primo turno, due settimane fa. Sono cominciate stamane le operazioni degli uffici elettorali di sezione in vista dei Ballottaggi di oggi e domani che coinvolgeranno 65 Comuni. Urne aperte dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura ... Leggi su lopinionista (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA – E’ del 9,73% l’urne rilevata12 per ildio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Alalla stessa ora aveva votato il 12,18%. Dunque l’è in ulterioreal, due settimane fa. Sono cominciate stamane le operazioni degli uffici elettorali di sezione in vista deidi oggi e domani che coinvolgeranno 65 Comuni. Urne aperte d23 e lunedì d15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura ...

