Ballottaggi, alle 12 affluenza in calo al 9,73%: due punti e mezzo di differenza con il primo turno. Meno elettori alle urne a Roma e Torino (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ del 9,73% l’affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di Ballottaggio nei 63 Comuni chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18%. Dunque l’affluenza è in ulteriore calo rispetto al primo turno, due settimane fa. A Torino alle 12 ha votato l’8,58% degli aventi diritto. L’affluenza è in calo di oltre un punto percentuale rispetto al primo turno alla stessa ora (9,62%). Cinque anni fa, per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ del 9,73% l’rilevata12 per ildio nei 63 Comuni chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Alalla stessa ora aveva votato il 12,18%. Dunque l’è in ulteriorerispetto al, due settimane fa. A12 ha votato l’8,58% degli aventi diritto. L’è indi oltre un punto percentuale rispetto alalla stessa ora (9,62%). Cinque anni fa, per il ...

Advertising

c_appendino : ??? Potete votare oggi fino alle 23, e domani, 18 ottobre, dalle 7 alle 15. Buon voto a tutte e tutti! #ballottaggi… - RaiNews : Si sono aperti alle 7 i seggi per i #ballottaggi alle Comunali #17ottobre - you_trend : Aprono in questo momento i seggi in 65 comuni italiani per i #ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota og… - fraadelia : RT @RaiNews: #ballottaggi, affluenza in calo. Alle ore 12 è andato a votare il 9,73% degli aventi diritto - RaiNews : #ballottaggi, affluenza in calo. Alle ore 12 è andato a votare il 9,73% degli aventi diritto -