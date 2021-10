Ballottaggi, affluenza in calo: alle 12 ha votato solo il 10,7% (Di domenica 17 ottobre 2021) Quando sono noti i dati relativi a 30 comuni sui 63 raccolti dal Viminale, l’affluenza alle urne alle ore 12 di oggi va attestandosi al 10,73%. Al primo turno alla stessa ora era stata del 13,5%, dunque è in calo. Si sono aperti alle 7 i seggi per i Ballottaggi alle Comunali di oggi e domani. Si vota per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. Domenica i seggi rimarranno aperti fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Quando sono noti i dati relativi a 30 comuni sui 63 raccolti dal Viminale, l’urneore 12 di oggi va attestandosi al 10,73%. Al primo turno alla stessa ora era stata del 13,5%, dunque è in. Si sono aperti7 i seggi per iComunali di oggi e domani. Si vota per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. Domenica i seggi rimarranno aperti fino23 e lunedì d15.

