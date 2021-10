Ballando con le stelle, alla prima puntata Milly non rinuncia ad una frecciata velenosa contro Raimondo Todaro “La concorrenza …”, gelo in studio (Di domenica 17 ottobre 2021) Ieri, sabato 16 ottobre è finalmente iniziata un’altra edizione di Ballando con le stelle e ha esordito una Milly Carlucci carica ed entusiasta che, però, non ha rinunciato a lanciare una frecciata la veleno contro Raimondo Todaro che ha lasciato il programma preferendo Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di insegnante di ballo. La prima polemica con la giuria: Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina contestano il voto Ieri, tra gli altri, sono scesi in gara, esibendosi in un gradevolissimo cha cha cha, Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina. Probabilmente il ballo non sarà stato eseguito in un modo perfetto ma i due erano molto carichi ed euforici e, invece, la giura li ha stroncati. E ... Leggi su baritalianews (Di domenica 17 ottobre 2021) Ieri, sabato 16 ottobre è finalmente iniziata un’altra edizione dicon lee ha esordito unaCarlucci carica ed entusiasta che, però, non hato a lanciare unala velenoche ha lasciato il programma preferendo Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di insegnante di ballo. Lapolemica con la giuria: Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina contestano il voto Ieri, tra gli altri, sono scesi in gara, esibendosi in un gradevolissimo cha cha cha, Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina. Probabilmente il ballo non sarà stato eseguito in un modo perfetto ma i due erano molto carichi ed euforici e, invece, la giura li ha stroncati. E ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - RaiUno : Siete pronti a ballare con noi? ?? STASERA al via la 16ª edizione di #BallandoConLeStelle ?? Appuntamento alle 20:3… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, torna la ballerina Alessandra Tripoli - infoitcultura : Morgan e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle/ 'Devo contrastare la pigrizia' -