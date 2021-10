Ballando con le Stelle 2021: rivelazione Morgan che si becca tre 10. Per la Kuzmina la giuria è prevenuta sul ‘paillettato’ Federico Fashion Style, Mariotto dà 0 ad Albano (Di domenica 17 ottobre 2021) L'esibizione di Morgan (dall'account @Ballando Rai) Prima puntata senza eliminazione per la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Al termine delle esibizioni, le coppie formate da Mietta e Maykel Fonts, Arisa e Vito Coppola e Morgan ed Alessandra Tripoli sono risultate infatti le preferite dalla somma dei voti social e della giuria, motivo per cui la prossima settimana partiranno da un bonus di +10 punti. Le prime tensioni si sono invece verificate tra Anastasia Kuzmina e la giuria: la maestra ha infatti accusato i giudici di partire prevenuti con Federico ‘Fashion Style’ Lauri. Ballando con le Stelle 2021: Arisa prima (al posto di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 ottobre 2021) L'esibizione di(dall'account @Rai) Prima puntata senza eliminazione per la sedicesima edizione dicon le. Al termine delle esibizioni, le coppie formate da Mietta e Maykel Fonts, Arisa e Vito Coppola eed Alessandra Tripoli sono risultate infatti le preferite dalla somma dei voti social e della, motivo per cui la prossima settimana partiranno da un bonus di +10 punti. Le prime tensioni si sono invece verificate tra Anastasiae la: la maestra ha infatti accusato i giudici di partire prevenuti con’ Lauri.con le: Arisa prima (al posto di ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : .@mietta_official e @MaykelFonts76 hanno infuocato la pista con la loro Bachata???? #BallandoConLeStelle… - dennismantovan : RT @_Alessio_88: Lo 0.24% di differenza, un pareggione in pratica con un programma che settimana scorsa aveva fatto 5 milioni ed il 31%...… - an12frnc : RT @tempoweb: #Arisa a passo di danza conquista il pubblico di #Ballandoconlestelle Poi il colpo di scena @giadinagrisu #rai1 #vitocoppola… -