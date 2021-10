Ballando con le stelle 2021, prima puntata: cast e giudici, cosa è successo (Di domenica 17 ottobre 2021) Ballando con le stelle 2021, prima puntata della nuova stagione (la 16esima) ieri sera. Arisa e Vito Coppola, Morgan e Alessandra Tripoli, Mietta e Maykel Fonts questo il podio. Queste le tre coppie più votate dal pubblico che hanno così guadagnato 10 punti di bonus per la prossima puntata. “Hai tutte le doti per essere una delle più brave ballerine qui dentro, ma devi andare avanti così”, ha detto la presidente della giuria Carolyn Smith ad Arisa, prima in classifica con 85 punti: la cantante ha debuttato con un charleston. A lei è andato il tesoretto di 50 punti conquistati dal ballerino per una notte Pippo Baudo. Sul secondo gradino del podio Morgan con 47 punti. “Per me hai la possibilità di ottenere una sorta di Green pass per il mondo dello spettacolo con ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021)con ledella nuova stagione (la 16esima) ieri sera. Arisa e Vito Coppola, Morgan e Alessandra Tripoli, Mietta e Maykel Fonts questo il podio. Queste le tre coppie più votate dal pubblico che hanno così guadagnato 10 punti di bonus per la prossima. “Hai tutte le doti per essere una delle più brave ballerine qui dentro, ma devi andare avanti così”, ha detto la presidente della giuria Carolyn Smith ad Arisa,in classifica con 85 punti: la cantante ha debuttato con un charleston. A lei è andato il tesoretto di 50 punti conquistati dal ballerino per una notte Pippo Baudo. Sul secondo gradino del podio Morgan con 47 punti. “Per me hai la possibilità di ottenere una sorta di Green pass per il mondo dello spettacolo con ...

