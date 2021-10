Bagaglio abbandonato: chiuse 7 fermate della metropolitana rossa (Di domenica 17 ottobre 2021) Milano - Un Bagaglio abbandonato nella metropolitana di Milano ha costretto Atm a chiudere la linea 1 , la rossa, tra San Babila e Pagano. Si tratta delle sette delle principali fermate del centro ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 ottobre 2021) Milano - Unnelladi Milano ha costretto Atm a chiudere la linea 1 , la, tra San Babila e Pagano. Si tratta delle sette delle principalidel centro ...

atm_informa : ?? #M1: un bagaglio abbandonato ci costringe a chiudere la linea tra San Babila e Pagano in attesa dell’intervento… - LuceverdeMilano : ?? #Milano #Metro - #M1 ???? bagaglio abbandonato costringe a chiudere la linea tra San Babila e Pagano ? A Duomo n… - artvhazza : non la M1 chiusa perchè c’è un bagaglio abbandonato sospetto - ilaria_misefari : RT @atm_informa: ?? #M1: un bagaglio abbandonato ci costringe a chiudere la linea tra San Babila e Pagano in attesa dell’intervento delle a… - atm_informa : @mareu_soher Ciao, abbiamo chiuso la linea tra San Babila e Pagano per un bagaglio abbandonato. Abbiamo twittato qu… -

