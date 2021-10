Badminton | Thomas & Uber Cup Finals Aarhus 2021 | vincono l’Indonesia tra gli uomini e la Cina tra le donne

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono concluse ad, in Danimarca, leCupdi, ovvero i più prestigiosi tornei a squadre, rispettivamente maschile e femminile, al mondo, paragonabili per importanza ai Mondiali: nel torneo maschile successo del, che batte per 3-0 in finale la, mentre in quello femminile affermazione dellache supera nell’ultimo atto per 3-1 il Giappone. FINALECUP- GIAPPONE 3 – 1 Akane YAMAGUCHI (Giappone) b. CHEN Yu Fei () 21-18, 21-10 CHEN Qing Chen / JIA Yi Fan () b. Yuki FUKUSHIMA / Mayu MATSUMOTO (Giappone) 29-27, 15-21, 21-18 HE Bing Jiao () b. Sayaka TAKAHASHI (Giappone) 21-9, ...

L'Indonesia ha ceduto un solo match agli avversari che si sono dovuti arrendere con un netto 3 ad 1 finale. Questi ultimi si preparano a dar battaglia nella finale di domani quando dovranno sfidare ...Penultima giornata in Danimarca in quel di Aarhus per quanto riguarda la Thomas & Uber Cup Finals 2021 di badminton, competizione a squadre paragonabile ai Mondiali. Lo spettacolo non è mancato quest' ...Primi verdetti in Danimarca (Aarhus) per quanto riguarda la Thomas & Uber Cup Finals 2021, importantissima competizione di badminton paragonabile di fatto ai Mondiali. Si sono svolti oggi tutti i quar ...